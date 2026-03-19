Pistorius: Jetzt keine Entscheidung über Einsatz an Straße von Hormus nötig

Berlin, ⁠19. Mrz (Reuters) - Verteidigungsminister Boris Pistorius sieht aktuell keinen Handlungsbedarf für einen deutschen Militäreinsatz an der Straße ‌von Hormus. Dies erklärte der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin mit ⁠Verweis ⁠auf die derzeitigen Kämpfe in der Region. Eine Bewertung der notwendigen Unterstützung könne erst nach einem Waffenstillstand erfolgen. "Wir schließen ‌nichts aus, aber das ‌hängt von der Situation nach einem Waffenstillstand ab und von ⁠der militärischen Lage", so der Minister ‌weiter. Eine deutsche ⁠Beteiligung käme zudem nur im Rahmen eines internationalen Mandats sowie unter Zustimmung des Bundestages ‌infrage. Die ⁠Überlegungen seien daher ⁠unbestimmt: "Das sind mehrere Konjunktive." Es sei klar, dass dies keine Entscheidung sei, die heute getroffen werden müsse.

(Bericht von: Markus Wacket; redigiert von Sabine Ehrhardt Bei Rückfragen wenden Sie sich an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)