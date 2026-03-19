Presserat wählt Chefredakteur der 'Rheinischen Post' zum Sprecher

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Presserat hat den Chefredakteur der Düsseldorfer "Rheinischen Post", Moritz Döbler, zum neuen Sprecher gewählt. Er folge in diesem Amt auf Manfred Protze, der fortan stellvertretender Sprecher sei, hieß es in einer Mitteilung des Presserats. Döbler engagiere sich seit 2022 ehrenamtlich beim Presserat. Der Presserat ist die freiwillige Selbstkontrolle der Presse - also von Berichten in Zeitungen, Zeitschriften und Online-Medien.

Entsandt wurde Döbler vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV). Seit 2020 leitet er die Redaktion der "Rheinischen Post".

Jurist wird ins Gremium gewählt

Außerdem kehrt den Angaben zufolge mit Jost Müller-Neuhof ein ehemaliges Mitglied des Presserats ins Plenum zurück. Der Jurist und rechtspolitische Korrespondent des "Tagesspiegel" sei als Vertreter des Deutschen Journalistenverbandes in das Gremium gewählt worden./svv/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

1,8-Millionen-Follower-Account gesperrt
Kouneli Media droht Meta mit Klage17. März · dpa-AFX
Kouneli Media droht Meta mit Klage
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
IPO am Freitag geplant
Für wen sich Rüstungszulieferer Vincorion lohnen könntegestern, 15:30 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Bei Palantir bieten sich jetzt Chancen für Tradergestern, 14:08 Uhr · onvista
Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietet17. März · onvista
Alle Premium-News