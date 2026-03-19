Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Irankrieg

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FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Irankrieg

Einen Krieg zur Verteidigung des Bündnisgebiets hat die [NATO] (zum Glück) noch nie führen müssen. (.) Bosnien, Kosovo, Libyen, aber auch kleinere NATO-Missionen, wie etwa zur maritimen Sicherheit, hatten nichts mit Artikel 5 zu tun. Es waren Einsätze zur Wahrung gemeinsamer Sicherheitsinteressen des Westens. Die gibt es auch in der Straße von Hormus. (.) Auch die Dezimierung der Bedrohung, die vom Raketen- und Atomprogramm Irans ausgeht, liegt im europäischen Interesse. Einen wie Trump wird man nicht gegen seinen Willen in der NATO halten können. Und es muss jedem Europäer, der noch einen Funken Selbstachtung hat, widerstreben, den ständigen Invektiven aus dem Weißen Haus nachzugeben. Aber man sollte dem Präsidenten auch keine Argumente liefern, das Bündnis zu verlassen./yyzz/DP/zb

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