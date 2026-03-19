Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Krankenkassen/Psychotherapeuten
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Krankenkassen/Psychotherapeuten
Ja, das System braucht Reformen. Aber die Antwort darauf kann doch nicht sein, es weiter auszuhungern. Die Botschaft ist klar: Wer sich um die seelischen Trümmer kümmert, bekommt weniger Geld. Wer sie ignoriert, spart kurzfristig. Willkommen in der Logik der Kassen./yyzz/DP/zb
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