Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu EU-Gipfel

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REUTLINGEN (dpa-AFX) - 'Reutlinger General-Anzeiger' zu EU-Gipfel

Vor dem EU-Gipfel in Brüssel hat Donald Trump den europäischen Regierungschefs mal wieder einige schwierige außen- und wirtschaftspolitische Aufgaben gegeben. Während sich Friedrich Merz und seine Kollegen eigentlich auf die internen Konflikte im Staatenbund konzentrieren müssten, haben die Kampfhandlungen im Nahen Osten und deren herbe Auswirkungen auf die Europäische Union die Tagesordnung mal wieder komplett umgeworfen. Trotzdem könnten gerade jetzt große Schritte gemacht werden. Das gemeinsame Veto zu jeglichem, wie auch immer gearteten Einsatz in Trumps Krieg schweißt zusammen. Möglicherweise wächst langsam sogar ein neuer europäischer Zusammenhalt mit einem gesunden Egoismus. Das würde nicht nur dabei helfen aggressiven Großmächten die Stirn zu bieten, sondern vielleicht auch schwierige Reformen innerhalb der Union schneller und einfacher umzusetzen. So langsam dürfte nämlich selbst den letzten Quertreibern klar werden, dass eine angenehme Zukunft nur gemeinsam realisierbar ist./yyzz/DP/zb

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