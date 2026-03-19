Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Zahl/Pflege-Azubis
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LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Zahl/Pflege-Azubis
Die aktuellen Zahlen sind ein Hoffnungszeichen. Ob daraus ein echter Durchbruch wird, entscheidet sich daran, ob diejenigen, die jetzt anfangen, in zehn Jahren noch in diesem Beruf arbeiten wollen. Gerade junge Menschen brauchen Dienstpläne, die mit dem Privatleben und der Familie kompatibel sind. Vorgesetzte müssen Überlastung aktiv entgegenwirken. Sonst werden aus nun gefeierten Rekordzahlen demnächst Abwanderungsstatistiken./yyzz/DP/zb
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