Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Datenstandort Deutschland

STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Nachrichten' zu Datenstandort Deutschland

Entscheidend sind die Anreize zum Bau der Rechenzentren, die jetzt von Seiten des Staates gegeben werden. Ansiedlung auf Brachflächen ehemaliger Industriebetriebe, beschleunigte Planungsverfahren, Vorteile für Kommunen bei der Gewerbesteuer - das sind alles Maßnahmen, die in die richtige Richtung gehen. Entscheiden wird sich die Attraktivität des Standorts Deutschland für große Rechenzentren aber über die zuverlässige Versorgung mit bezahlbarem Strom. Die Voraussetzungen dafür zu schaffen, ist die eigentliche Aufgabe dieser Regierung. Und da sieht sie bisher nicht gut aus./yyzz/DP/zb