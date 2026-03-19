Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Leipziger Buchmesse

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ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu Leipziger Buchmesse

Seit 1913 sammelt die Deutsche Nationalbibliothek offiziell alle Text-, Bild- und Tonveröffentlichungen in und über Deutschland oder in deutscher Sprache. Zwei Exemplare jeder Neuerscheinung müssen abgegeben werden, das ist Gesetz. 35 Millionen Medienwerke befinden sich allein in Leipzig. Weshalb seit 2018 ein Erweiterungsbau geplant ist, für etwa 100 Millionen Euro. Das Projekt hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer jetzt gestoppt - ausgerechnet im Vorfeld der Buchmesse. Oder doch nicht? Hat ihn die laute Kritik irritiert? Wo er doch schon Stress wegen des Buchhandlungspreises hat, nachdem er drei Läden von der Liste der Nominierten strich, wegen nicht benannten "verfassungsschutzrelevanten Erkenntnissen", um dann die Gala ganz abzusagen, aus Furcht vor einem Live-Eklat. Der Kulturstaatsminister hat Probleme mit der Kultur, sehr schade./yyzz/DP/zb

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