ProSiebenSat.1 verkauft zwei Vermarktungsfirmen
Berlin, 19. Mrz (Reuters) - Beim TV-Konzern ProSiebenSat.1 geht der Ausverkauf von Randgeschäften unter dem neuen Mehrheitseigner MFE weiter. Die Connected-TV-Vermarktungsfirma esome und der Retail-Media-Spezialist Kairion würden an die Beteiligungsgesellschaft Pivotum Capital veräußert, teilte das bayerische Unternehmen am Donnerstag mit. ProSiebenSat.1 will sich damit stärker auf sein Kerngeschäft im Unterhaltungs-Bereich und die Vermarktung der eigenen Inhalte konzentrieren. Der Vollzug der Transaktion werde für April erwartet. Pivotum Capital mit Sitz in Gräfelfing bei München ist auf Technologie- und Digitalunternehmen fokussiert.
Das Überprüfen des Digital-Portfolios von ProSiebenSat.1 ist Teil eines Umbaus, den der neue Mehrheitseigner MFE-MediaForEurope vorantreibt. Die von der Familie des gestorbenen italienischen Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi kontrollierte Gesellschaft will ProSiebenSat.1 wieder auf das Kerngeschäft Fernsehen ausrichten und die Schulden senken. MFE hält mehr als 75 Prozent der Anteile an ProSiebenSat.1.
(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)