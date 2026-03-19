ProSiebenSat.1 verkauft zwei Vermarktungsfirmen

Berlin, ⁠19. Mrz (Reuters) - Beim TV-Konzern ProSiebenSat.1 geht der Ausverkauf von Randgeschäften unter dem neuen Mehrheitseigner MFE weiter. Die Connected-TV-Vermarktungsfirma esome ‌und der Retail-Media-Spezialist Kairion würden an die Beteiligungsgesellschaft Pivotum Capital veräußert, teilte ⁠das ⁠bayerische Unternehmen am Donnerstag mit. ProSiebenSat.1 will sich damit stärker auf sein Kerngeschäft im Unterhaltungs-Bereich und die Vermarktung der eigenen Inhalte konzentrieren. Der ‌Vollzug der Transaktion werde ‌für April erwartet. Pivotum Capital mit Sitz in Gräfelfing bei München ist ⁠auf Technologie- und Digitalunternehmen fokussiert.

Das Überprüfen des ‌Digital-Portfolios von ProSiebenSat.1 ⁠ist Teil eines Umbaus, den der neue Mehrheitseigner MFE-MediaForEurope vorantreibt. Die von der Familie des gestorbenen ‌italienischen Ex-Ministerpräsidenten Silvio ⁠Berlusconi kontrollierte Gesellschaft will ⁠ProSiebenSat.1 wieder auf das Kerngeschäft Fernsehen ausrichten und die Schulden senken. MFE hält mehr als 75 Prozent der Anteile an ProSiebenSat.1.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)