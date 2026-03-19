SAF-Holland erfüllt mit 2026er-Zielen Analystenerwartungen

BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland blickt verhalten positiv auf das laufende Geschäftsjahr. Beim Umsatz peilt das im SDax notierte Unternehmen einen Wert zwischen 1,7 und 1,85 Milliarden Euro an. Der Mittelwert liegt damit leicht über dem bereits bekannten Vorjahreswert von 1,73 Milliarden Euro. Die Marge auf Basis des um Sondereffekte bereinigten Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll im laufenden Jahr zwischen 9 und 10 Prozent liegen. 2025 war die Marge wegen eines achtprozentigen Umsatzrückgangs um 0,6 Prozentpunkte auf 9,5 Prozent gefallen. Die Ziele für 2026 liegen im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen der von Bloomberg befragten Analysten./zb/stk