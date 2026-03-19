Sparproramm und Netzumbau: Fedex erhöht Gewinnprognose - Aktie legt deutlich zu

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MEMPHIS (dpa-AFX) - Der US-Logistikkonzern Fedex hat trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten infolge der Kriege im Nahen Osten und der Ukraine sowie der US-Zollpolitik die Gewinnprognose für das bis Ende Mai laufende Geschäftsjahr erhöht. Grund für die erhöhte Prognose sind die Fortschritte beim Netzwerk-Umbau sowie beim Sparprogramm. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie werde im Geschäftsjahr 2025/26 jetzt ein Anstieg auf 19,30 bis 20,10 Dollar erwartet, teilte der DHL- und UPS-Konkurrent am Donnerstag nach Börsenschluss in Memphis mit. Bislang hatte der Konzern mit maximal 19 Dollar gerechnet. Die neue Prognose liegt zudem über der bisherigen Erwartung der Experten. Die Aktie legte nachbörslich acht Prozent zu. Neben der erhöhten Prognose überzeugten die Investoren auch die Quartalszahlen. Diese fielen besser als erwartet aus./zb

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