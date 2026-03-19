TAGESVORSCHAU: Termine am 20. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 20. März

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:00 DEU: Fuchs, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 12.00 Analystencall) 07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) 11:00 DEU: ElectronicPartner (EP), Pk mit Vorstellung der Geschäftszahlen 2025 DEU: Erstnotiz Rüstungszulieferer Vincorion Frankfurter Börse DEU: Freenet, Call zu den Jahreszahlen (endgültig) DEU: Deutsche Real Estate, Jahreszahlen DEU: Ludwig Beck am Rathauseck, Jahreszahlen DEU: Max Automation, Jahreszahlen DEU: Quirin Privatbank, Jahreszahlen DEU: Tradegate AG, Jahreszahlen DEU: Westag, Jahreszahlen USA: Carnival, Q1-Zahlen USA: Warner Bros Discovery, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q4/25 und Jahr 2025 08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 2/26 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 1/26 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 1/26 10:00 ITA: Handelsbilanz 1/26 11:00 EUR: Handelsbilanz 1/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Großer Verfallstag an der Eurex DEU: Fortsetzung und Pk zum Abschluss der Frühjahrs-Agrarministerkonferenz BEL: EU-Gipfel (Ende) HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen

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