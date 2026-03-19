Frankfurt, ⁠19. Mrz (Reuters) - Nach dem Einstieg des Bundes beim größten deutschen Strom-Übertragungsnetzbetreiber Tennet Germany ‌will das Unternehmen seine Investitionen ins Übertragungsnetz erhöhen. Bis ⁠2023 ⁠sollten jährlich rund 13 Milliarden Euro in den Netzausbau fließen, sagte Finanzchef Markus Binder der "Börsen-Zeitung". ‌Über die staatliche Förderbank ‌KfW hatte der Bund eine Minderheitsbeteiligung von 25,1 ⁠Prozent an der deutschen Sparte ‌des niederländischen ⁠Staatskonzerns für bis zu 3,3 Milliarden Euro erworben, um den milliardenschweren Netzausbau ‌für ⁠die Energiewende abzusichern. 2025 ⁠wurde der Rekordwert von zehn Milliarden Euro investiert.

(Bericht von Olaf Brenner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)