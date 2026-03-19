Tennet Germany will nach Staatseinstieg mehr ins Netz investieren
Frankfurt, 19. Mrz (Reuters) - Nach dem Einstieg des Bundes beim größten deutschen Strom-Übertragungsnetzbetreiber Tennet Germany will das Unternehmen seine Investitionen ins Übertragungsnetz erhöhen. Bis 2023 sollten jährlich rund 13 Milliarden Euro in den Netzausbau fließen, sagte Finanzchef Markus Binder der "Börsen-Zeitung". Über die staatliche Förderbank KfW hatte der Bund eine Minderheitsbeteiligung von 25,1 Prozent an der deutschen Sparte des niederländischen Staatskonzerns für bis zu 3,3 Milliarden Euro erworben, um den milliardenschweren Netzausbau für die Energiewende abzusichern. 2025 wurde der Rekordwert von zehn Milliarden Euro investiert.
(Bericht von Olaf Brenner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)