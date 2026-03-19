Trendwende voraus?

Im Juli 2025 hatte die Strategy-Aktie einen dynamischen Abwärtstrend etabliert, in dessen Verlauf der Titel Kursverluste von 457 USD auf lediglich noch 104 USD hinnehmen musste. Anfang Februar bildete das Papier dann aber einen lehrbuchmäßigen „Hammer“ aus – gefolgt von mehreren Innenstäben. D. h. die Schwankungsbreite der folgenden Wochen verblieb mehrfach innerhalb der Grenzen des „Hammer“-Umkehrmusters. Darüber hinaus konnte die Strategy-Aktie den steilen Abwärtstrend seit Oktober 2025 (akt. bei 124,65 USD) bereits zu den Akten legen. Die beschriebenen Faktoren dokumentieren allesamt den laufenden Gezeitenwandel. Was aus charttechnischer Sicht für einen echten Erholungsimpuls noch fehlt, ist ein nachhaltiger Spurt über die 200-Wochen-Linie (akt. bei 149,55 USD). Schließlich wäre dann auch das beschriebene „Hammer“-Umkehrmuster endgültig nach oben aufgelöst. Eine positive Weichenstellung wird derzeit durch das neue MACD-Einstiegssignal begünstigt. Im Erfolgsfall definieren die horizontalen Barrieren bei rund 200 USD das nächste wichtige Erholungsziel, während die Marke von 140 USD als Absicherung auf der Unterseite prädestiniert ist.

Strategy (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Strategy

Quelle: LSEG, tradesignal²

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