Trump droht Iran mit massivem Angriff auf gesamtes Gasfeld

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit einer massiven Bombardierung des wichtigen Gasfelds "South Pars" gedroht. Eine solche Attacke des US-Militärs werde es geben, falls Iran weiter Katars Gasindustrie angreife, schrieb er auf der Plattform Truth Social. Für diesen Fall drohte er mit einem Angriff "mit einer Stärke und Schlagkraft, wie Iran es noch nie zuvor gesehen hat"./ln/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
IPO am Freitag geplant
Für wen sich Rüstungszulieferer Vincorion lohnen könntegestern, 15:30 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Bei Palantir bieten sich jetzt Chancen für Tradergestern, 14:08 Uhr · onvista
Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietet17. März · onvista
Alle Premium-News