Trump: Israel greift wichtiges Gasfeld vorerst nicht mehr an
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Israel wird Irans wichtiges Gasfeld "South Pars" nach Angaben von US-Präsident Donald Trump nicht erneut angreifen. Das gelte, solange der Iran nicht weiter Katars Gasanlagen attackiere, schränkte er in einem Post auf der Plattform Truth Social ein./ln/DP/zb
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