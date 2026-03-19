Trump: Israel greift wichtiges Gasfeld vorerst nicht mehr an

dpa-AFX · Uhr
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WASHINGTON (dpa-AFX) - Israel wird Irans wichtiges Gasfeld "South Pars" nach Angaben von US-Präsident Donald Trump nicht erneut angreifen. Das gelte, solange der Iran nicht weiter Katars Gasanlagen attackiere, schränkte er in einem Post auf der Plattform Truth Social ein./ln/DP/zb

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