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Unter Druck

In der Spitze hat der DAX® gestern fast die 24.000er-Marke erreicht. Doch auf diesem Niveau verließ die Marktteilnehmer der Mut und es kam zu einem scharfen „reversal“. Unter dem Strich steht dabei eine Hoch-Tief-Spanne von über 500 Punkten zu Buche. Am Ende aller Tage haben die deutschen Standardwerte damit auch der Schlüsselzone aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.156 Punkten) und der Nackenlinie des zuvor vervollständigten Doppeltops (24.266 Punkte) Respekt gezollt. Nach wie vor sehen wir einen Spurt über diese Hürden als notwendig an, um das DAX®-Chartbild nachhaltig zu verbessern. Als wichtige Haltezone definieren wir indes weiterhin die jüngsten Tiefpunkte bei 22.900 Punkten. In diese Richtung dürfte das Aktienbarometer sich heute bewegen, d. h. die Eröffnung fällt voraussichtlich nochmals deutlich schwächer aus. Ein Abgleiten unter diese Bastion würde beim DAX® eine noch größere, obere Umkehr vervollständigen als das bereits angeführte Doppeltop. Für einen Hoffnungsschimmer sorgt die Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) springt der Anteil der Bären unter den US-Privatanlegern mit 52 % auf den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2025.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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