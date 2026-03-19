US-Anleihen geben nach

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Donnerstag gesunken und haben damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Erneut gestiegene Ölpreise haben die Kurse belastet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,20 Prozent auf 111,33 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,27 Prozent.

Die Ölpreise sind nach Angriffen auf Anlagen der Gasindustrie am Persischen Golf gestiegen und haben die Sorge vor einer höheren Inflation angeheizt. Erwartungen, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins in diesem Jahr senken könnte, wurden gedämpft. Dies belastet die Kurse und stützt die Renditen.

Nachdem die US-Notenbank Fed den Leitzins am Mittwochabend nicht verändert hatte, signalisierten die Notenbanker für den Rest des Jahres nur noch eine Zinssenkung. Zuvor waren am Markt zwei Zinsschritte erwartet worden. Zudem hatte Fed-Chef Jerome Powell im Anschluss an die Zinsentscheidung gesagt, dass höhere Energiepreise die Inflation kurzfristig in die Höhe treiben werden.

Sollte sich die Inflation später nicht wieder abschwächen, gebe es keinen Grund für eine Zinssenkung, sagte der Fed-Chef. Nach den Powell-Aussagen sind die Renditen am US-Anleihemarkt weiter gestiegen./jkr/jha/

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 16.03.2026
Dax zum Start leicht höher erwartet16. März · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Turbulenzen durch Krieg im Iran
Ihr fragt, unsere Expertin antwortet13. März · onvista
Nadine Heemann vom Family Office "Nahe.Invest"
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Markenheute, 11:03 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Bei Palantir bieten sich jetzt Chancen für Tradergestern, 14:08 Uhr · onvista
Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietet17. März · onvista
Alle Premium-News