Vilnius, ⁠19. Mrz (Reuters) - Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat am Donnerstag 250 Häftlinge freigelassen und dafür weitere Lockerungen der US-Sanktionen erhalten. Die ‌Freilassungen erfolgten nach Gesprächen zwischen Lukaschenko und dem US-Gesandten John Coale in Minsk, teilte ⁠die US-Botschaft ⁠in Litauen am Donnerstag mit. Die USA willigten ein, Sanktionen gegen zwei belarussische Banken und das Finanzministerium des Landes aufzuheben. Unter den Freigelassenen befindet sich Marfa ‌Rabkowa, Koordinatorin des Freiwilligennetzwerks der ‌Menschenrechtsgruppe Wjasna. Sie war im September 2020 festgenommen worden und verbüßte eine Haftstrafe von ⁠14 Jahren und neun Monaten wegen Extremismus ‌und anderer Vorwürfe, die ⁠sie bestritt.

Coale zufolge könnte Lukaschenko bald die USA besuchen. Dies wäre ein Durchbruch für den seit 1994 regierenden autoritären ‌Staatschef, der ⁠nach Jahren der Isolation seine ⁠Beziehungen zu den USA und Europa verbessern will. Nach Angaben von Wjasna befinden sich noch mehr als 1100 politische Gefangene in Belarus.

(Bericht von Mark Trevelyan und Andrius Sytas. Geschrieben von Isabelle NoackRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)