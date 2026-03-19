Westliche Industriestaaten sagen Hilfe bei Straße von Hormus zu - aber ohne Zeitpunkt

Reuters · Uhr
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Berlin, 19. ⁠Mrz (Reuters) - Deutschland, Japan und einige europäische Staaten haben in einer gemeinsamen Erklärung zugesagt, Maßnahmen zur Stabilisierung der Energiemärkte zu ergreifen. Man sei bereit, sich "geeigneten Bemühungen" anzuschließen, um ‌eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu gewährleisten, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung. ⁠Diese ⁠ist von Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Japan unterzeichnet.

Die Erklärung macht aber ausdrücklich keine Angaben über den Zeitpunkt der Hilfe und versucht, Brücken zwischen den Unterzeichnerländern zu schlagen. Bisher haben die Nato-Staaten eine ‌Hilfe für die USA zur Sicherung ‌des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus abgelehnt. Während die britische Regierung bekannt gab, dass sie Planungen vorantreibe, hatte ⁠Kanzler Friedrich Merz in Brüssel am Morgen betont, dass ‌Deutschland nicht aktiv werde, solange ⁠der Krieg andauere. Danach sei Deutschland zur Mitarbeit an der Sicherung des Schiffsverkehrs bereit.

In der Erklärung heißt es: "Wir begrüßen das Engagement der Länder, die ‌sich an den Vorbereitungsplanungen ⁠beteiligen." Maritime Sicherheit und eine ⁠freie Schifffahrt komme allen Ländern zugute. "Die Freiheit der Schifffahrt ist ein völkerrechtliches Grundprinzip, das auch im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen niedergelegt ist", heißt es. Iran müsse dies beachten.

Die Regierungen bekennen sich zudem dazu, die vom Krieg am stärksten betroffenen Länder zu unterstützen.

(Bericht von Andreas Rinke, Alexander Ratz; redigiert von Christian ⁠Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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