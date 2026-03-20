Aktien New York

Wall Street: Weiter bergab vor dem Wochenende

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: Marek Masik/Shutterstock.com

Angesichts einer fehlenden Deeskalation im Iran-Krieg und anhaltend hoher Ölpreise geht es am Freitag an den US-Börsen weiter bergab. Infolge weiterer Angriffe des Irans auf Öl- und Gasinfrastrukturen der Golfstaaten mieden Anleger vor dem Wochenende das Risiko. Zumindest im Standardwerte-Bereich blieben die Verluste aber relativ gering.

Der Dow Jones Industrial stand zuletzt 0,3 Prozent tiefer bei 45.889 Punkten. Sein Tief vom November bei 45.728 Punkten, dem sich der Leitindex am Vortag bis auf wenige Punkte genähert hatte, bleibt damit vorerst bestehen. Allerdings bahnt sich für die Woche ein Abschlag von 1,4 Prozent an.

Andere US-Indizes fielen am Freitag etwas deutlicher: Der S&P 500 um 0,7 Prozent auf 6.559 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 um 1,1 Prozent auf 24.086 Punkte. Das charttechnische Bild gilt damit als eingetrübt, denn die drei großen US-Indizes notieren inzwischen allesamt unterhalb ihrer 200-Tage-Durchschnittslinien.

Fedex nährt sich Allzeithoch

Dagegen können sich die Anteilseigner von Fedex in den ersten Handelsminuten über ein Kursplus von etwa zwei Prozent auf knapp 363 US-Dollar freuen. Damit würden sich die Aktien weiter ihrem Rekordhoch von 392,86 Dollar von Ende Februar nähern. Der Logistikkonzern präsentierte einen starken Quartalsbericht und hob trotz der kriegsbedingten wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie der US-Zollpolitik sein Gewinnziel für das bis Ende Mai laufende Geschäftsjahr an. Grund für die erhöhte Prognose sind die Fortschritte beim Netzwerk-Umbau sowie beim Sparprogramm. Mehrere Analysten hoben ihre Kursziele an.

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