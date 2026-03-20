Antin Infrastructure Partners: Statement of Transaction in Own Shares From 2026-03-16 to 2026-03-20
Regulatory News:
(Paris:ANTIN)
|Name of issuer
|Identification code of issuer (Legal Entity Identifier)
|Day of transaction
|Identification code of financial instrument
|
Aggregated daily volume (in number of shares)
|
Daily weighted average price of the purchased shares *
|Market (MIC Code)
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/16/2026
|FR0014005AL0
|
1 119
|
9,4078
|AQEU
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/16/2026
|FR0014005AL0
|
4 679
|
9,4299
|CEUX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/16/2026
|FR0014005AL0
|
443
|
9,3400
|TQEX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/16/2026
|FR0014005AL0
|
11 759
|
9,4266
|XPAR
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/17/2026
|FR0014005AL0
|
1 123
|
9,6102
|AQEU
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/17/2026
|FR0014005AL0
|
4 331
|
9,7779
|CEUX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/17/2026
|FR0014005AL0
|
421
|
9,6182
|TQEX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/17/2026
|FR0014005AL0
|
7 598
|
9,7591
|XPAR
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/18/2026
|FR0014005AL0
|
1 232
|
10,0000
|AQEU
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/18/2026
|FR0014005AL0
|
4 871
|
10,0248
|CEUX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/18/2026
|FR0014005AL0
|
420
|
10,1000
|TQEX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/18/2026
|FR0014005AL0
|
6 683
|
10,0180
|XPAR
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/19/2026
|FR0014005AL0
|
1 324
|
10,0000
|AQEU
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/19/2026
|FR0014005AL0
|
5 037
|
9,9926
|CEUX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/19/2026
|FR0014005AL0
|
460
|
9,9852
|TQEX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/19/2026
|FR0014005AL0
|
11 018
|
10,0039
|XPAR
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/20/2026
|FR0014005AL0
|
1 398
|
9,9660
|AQEU
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/20/2026
|FR0014005AL0
|
5 466
|
9,7756
|CEUX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/20/2026
|FR0014005AL0
|
505
|
9,9500
|TQEX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/20/2026
|FR0014005AL0
|
12 631
|
9,7564
|XPAR
|* Four-digit rounding after the decimal
|TOTAL
|
82 518
|
9,7837
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260320342888/en/
Antin Infrastructure Partners
