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APA ots news: OeNB: Haushalte schließen wieder mehr Kredite ab und setzen auf Fixzinsen

Entwicklungen bei Zinssätzen, Krediten, Einlagen und  
Wohnimmobilien 

Wien (APA-ots) - Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte im Jahr 2025  
die 
Leitzinssätze in vier Schritten um einen Prozentpunkt. Das führte vor 
allem bei variabel verzinsten Krediten zu niedrigeren Zinssätzen. 
Dennoch setzten österreichische Haushalte weiterhin auf Sicherheit 
und nahmen fast ausschließlich fixverzinste Wohnbaukredite neu auf. 
Die günstigeren Finanzierungskosten führten zu deutlich mehr 
Abschlüssen bei Wohnbaukrediten. Die niedrigeren Einlagenzinssätze 
wirkten sich ebenfalls auf das Sparverhalten der Haushalte aus: 
Während Spareinlagen an Beliebtheit verloren, investierten private 
Haushalte verstärkt in Wertpapiere. 

"Sowohl für Unternehmen als auch für private Haushalte gingen die 
Kreditzinssätze für neue Kredite im Jahr 2025 zurück", erläuterte 
Edeltraud Stiftinger, Vize-Gouverneurin der Oesterreichischen 
Nationalbank (OeNB), die Auswirkungen der EZB-Leitzinssenkungen im 
Jahr 2025 zu Beginn der Pressekonferenz. Für neue Wohnbaukredite ging 
der Zinssatz für variable Kredite um knapp einen Prozentpunkt von 
4,14 % (Ende 2024) auf 3,21 % (Ende 2025) spürbar zurück, während 
Fixzinssätze hingegen 2025 praktisch unverändert bei etwa 3,42 % ( 
2024: 3,43 %) blieben. "Variable Kredite wurden somit wieder 
günstiger als jene mit Zinsbindung. Trotzdem schlossen 
österreichische Haushalte fast ausschließlich neue Wohnbaukredite mit 
Fixzinssatz ab und setzten dabei auf Sicherheit", so Stiftinger. 

Im Jahr 2025 wurden mit einem Volumen von insgesamt 17 Mrd EUR 
deutlich mehr neue Wohnbaukredite vergeben als im Jahr zuvor (11 Mrd 
EUR). Die Österreicher:innen setzten dabei auf Sicherheit: Fast neun 
von zehn (86 %) neuen Wohnbaukrediten wiesen eine Fixverzinsung auf. 
Insgesamt hatten österreichische Haushalte Ende 2025 188 Mrd EUR an 
ausstehenden Bankkrediten, wovon mehr als die Hälfte (58 %) 
fixverzinst waren. Für ihre Wohnbaukredite zahlten die 
Österreicher:innen im Jahr 2025 mit rund 3,6 Mrd EUR deutlich weniger 
an Zinsen als im Jahr 2024 (4,2 Mrd EUR). Vor allem 
Kreditnehmer:innen mit bereits bestehenden, variablen Wohnbaukrediten 
wurden durch die sinkenden Zinssätze wieder spürbar entlastet. Sie 
zahlten im Jahr 2025 pro 100.000 EUR Kreditschuld insgesamt rund 
3.450 EUR an Kreditzinsen. Das war spürbar weniger als im Vorjahr ( 
4.690 EUR), jedoch weiterhin deutlich mehr als vor der Zinswende ( 
2022: 1.460 EUR). 

Bei neuen Unternehmenskrediten war zu erkennen, dass mehr 
Investitionskredite mit einer Laufzeit von über fünf Jahren 
abgeschlossen wurden. Ein knappes Drittel (15 Mrd EUR) der 2025 neu 
vergebenen Kredite an Unternehmen ging dabei an Firmen im 
Immobiliensegment. 

Zwtl.: Einlagezinsen sanken deutlich - Haushalte änderten ihr 
Sparverhalten 

Die Zinssätze auf Spareinlagen von Haushalten sanken 2025 
ebenfalls. Für neue Festgeld-Einlagen lukrierten österreichische 
Haushalte Ende 2025 noch 1,62 % und damit deutlich weniger als ein 
Jahr zuvor (2,43 %). Täglich fällige Einlagen auf Sparkonten waren 
Ende 2025 in Österreich mit durchschnittlich 0,69 % verzinst. "Ein 
Marktvergleich lohnt sich jedenfalls, da sich die Konditionen 
mitunter stark unterscheiden", so Regina Fuchs, Direktorin der OeNB- 
Hauptabteilung Statistik, und verwies auf die Transparenzplattform 
auf der OeNB-Website. Die gesunkenen Sparzinsen führten 2025 zu einem 
veränderten Sparverhalten. Während private Haushalte 2023 und 2024 
ihr Volumen auf Sparkonten noch um insgesamt 37 Mrd EUR erhöhten, 
investierten sie 2025 kaum mehr in neue Spareinlagen (+2 Mrd EUR) und 
hielten wieder vermehrt Geldbestände auf ihren Girokonten (+8 Mrd EUR 
). Veranlagungen in Wertpapiere rückten im Jahr 2025 stark in den 
Fokus. Private Haushalte veranlagten zusätzlich rund 7 Mrd EUR in 
Investmentfonds und 6 Mrd EUR in Schuldverschreibungen. Generell 
spielte das Thema Nachhaltigkeit für inländischen Investor:innen in 
den vergangenen Jahren eine immer wichtigere Rolle, was sich im 
sukzessive erhöhten Bestand an nachhaltigen Anleihen (ESG-Bonds) 
widerspiegelt. 

Zwtl.: Mehr Transparenz mit dem OeNB - Wohnimmobilien-Dashboard 

"Der Immobilienmarkt ist eng mit dem Thema Finanzmarktstabilität 
verwoben, eine der Kernaufgaben der OeNB. Mit unserem neuen Dashboard 
schaffen wir einen transparenten, leicht zugänglichen Überblick über 
entscheidende Informationen zum Thema Wohnimmobilien - von 
Preisentwicklungen über Baukosten bis hin zu durchschnittlichen 
Kredithöhen", erklärte OeNB-Direktor Thomas Steiner. Neue 
Preisindizes zeigen etwa, dass seit 2012 die Preise im ländlichen 
Raum wesentlich stärker als im städtischen angestiegen sind. Dabei 
waren große regionale Unterschiede zu erkennen - beispielsweise sind 
Preise im Burgenland doppelt so stark gestiegen wie in 
Oberösterreich. 

Statistik-Angebot der OeNB: 
https://www.oenb.at/Statistik.html 

Immobilien-Hub: 
https://oenb.shinyapps.io/wohnimmobilien_dashboard/ 

Transparenzplattform für Spareinlagenzinsen: 
https://www.oenb.at/Statistik/sparzinsen-oesterreich.html 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Pressesprecherin 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

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