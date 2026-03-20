BVB-Talent Reggiani erhält Profivertrag

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DORTMUND (dpa-AFX) - Wenige Tage nach seinem ersten Bundesligator hat Luca Reggiani einen Profivertrag bei Borussia Dortmund unterschrieben. Der 18 Jahre italienische U19-Nationalspieler werde langfristig gebunden, teilte der Fußball-Bundesligist mit.

Verteidiger Reggiani war vor gut zwei Jahren von der US Sassuolo zum Revierclub gewechselt. Anfang dieses Februars gab er sein Profidebüt und bejubelte am vergangenen Wochenende sein Tor zum 2:0-Endstand gegen den FC Augsburg.

Ricken schwärmt von Reggiani

"Wir waren von Lucas Fähigkeiten total überzeugt, als wir ihn vor rund zwei Jahren für Borussia Dortmund begeistert haben", sagte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken. "Diesen erfolgreichen Weg werden wir gemeinsam fortsetzen."

Er sei "sehr, sehr glücklich", sagte Reggiani. "Ich werde jetzt weiter jeden Tag hart trainieren, auf diejenigen hören, die mir dabei helfen, besser zu werden, und dabei immer mein Bestes geben."/lü/DP/jha

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Borussia Dortmund BVB

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Markengestern, 11:03 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Bei Palantir bieten sich jetzt Chancen für Trader18. März · onvista
Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietet17. März · onvista
Alle Premium-News