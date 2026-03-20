Cham Swiss Properties verzeichnet positives Geschäftsjahr 2025

Betriebliches Ergebnis vor Neubewertung CHF 43.3 Mio.

Erfolg aus Neubewertung CHF 132.0 Mio.

Konzerngewinn CHF 143.9 Mio.

Eigenkapital bei CHF 1’050.5 Mio.; Eigenkapitalquote bei 59.2%

Antrag auf Dividende in der Höhe von 2.0% des NAV; Ausschüttungspolitik drei Jahre früher als vorgesehen bestätigt

Gesellschaft betritt Anleihenmarkt mit Bond über CHF 150 Mio., Coupon von 1.35% und Laufzeit von fünf Jahren

«In ihrem ersten Geschäftsjahr etablierte sich Cham Swiss Properties als neue Akteurin im Schweizer Immobilienmarkt. Die operative Zusammenführung der Ina Invest und der Cham Group zur Cham Swiss Properties wurde wie angekündigt per Jahresende 2025 abgeschlossen. Im Berichtsjahr konnten wir mit zwei Baustarts, Weichenstellungen bei Leuchtturmprojekten sowie Fortschritten bei der Vermarktung Akzente setzen», sagt CEO Thomas Aebischer.

Cham, 20. März 2026 – Das betriebliche Ergebnis vor Neubewertung der Cham Swiss Properties beträgt CHF 43.3 Mio., davon stammt mit CHF 37.4 Mio. ein substanzieller Ergebnisbeitrag aus der Eigentumsübertragung der 61 Wohneinheiten im Hochhaus I in Cham (ZG). Der Wert des Immobilienportfolios steht per Ende Jahr bei CHF 1’725 Mio. (Halbjahr 2025: CHF 1’666 Mio.), was insbesondere die planmässigen Fortschritte bei der Bau- und Entwicklungstätigkeit widerspiegelt. Der Neubewertungserfolg beläuft sich auf CHF 132.0 Mio. und das betriebliche Ergebnis inklusive Neubewertungseffekte liegt bei CHF 175.2 Mio. Daraus resultiert ein erfreulicher Konzerngewinn in der Höhe von CHF 143.9 Mio. Der Gewinn pro Aktie liegt bei CHF 3.35. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 4. Mai 2026 eine um 23 Rappen erhöhte Dividende von CHF 0.43 pro Aktie beantragen. Dies entspricht 2.0% des NAV der Gesellschaft. Diese Ausschüttungspolitik soll auch in den kommenden Jahren als Minimum – und damit drei Jahre früher als ursprünglich vorgesehen – beibehalten werden.

Diversifizierte Mietertragsbasis

Im oben erläuterten Jahresergebnis sind die Zahlen der Ina Invest bis zum Fusionszeitpunkt Anfang April 2025 nicht enthalten. Zur Beurteilung der operativen Leistung im Mietgeschäft legt Cham Swiss Properties einen Pro-forma-Mietertrag inklusive Ina Invest offen. Der Mietertrag aus den rund 20 Renditeliegenschaften beträgt CHF 22.4 Mio. (pro forma kombiniert CHF 26.3 Mio.). Die Leerstandsquote liegt bei 6%.

Rege Bautätigkeit

Im Auftrag der Cham Swiss Properties wird derzeit an sechs Renditeobjekten für das eigene Portfolio mit einem Investitionsvolumen von CHF 180 Mio. gebaut. In den Städten Genf und Zürich, wo eine hohe Nachfrage nach Wohnraum besteht, erstellt die Gesellschaft insgesamt 117 Mietwohnungen, die voraussichtlich im Jahr 2027 bezogen werden können. Bereits weiter fortgeschritten sind die Arbeiten am Kesselhaus sowie an den Gebäuden E und F (dritte Bauetappe) auf dem Papieri-Areal. Die Vermarktungssituation präsentiert sich für beide Vorhaben erfreulich.

Mittel- und langfristiges Entwicklungspotenzial

Bei der Quartierentwicklung Bredella West am Bahnhof Pratteln (BL) lag der Schwerpunkt im Jahr 2025 auf der Jurierung der Architekturwettbewerbe für die verschiedenen Gebäude. Im aktuellen Geschäftsjahr stehen weitere Planungs- und Vorbereitungsaufgaben im Vordergrund. Nach dem Entscheid des Regierungsrats des Kantons Basel-Landschaft, den Standort Bredella Ost nicht weiter als Option für den Neubau des Kantonsspitals zu prüfen, kann auch die Entwicklung des Ostens des Areals mit hoher Planungssicherheit weitergeführt werden. In Winterthur beschäftigte sich das Entwicklungsteam vor allem mit der Optimierung des Hochhauses Rocket. Die gewichtigste Anpassung betrifft den Verzicht auf die geplante Hotelnutzung im Hochhaus zugunsten von rund 5’000 m2 mehr Wohnraum. Die oben skizzierten Projekte sowie weitere ergeben ein Bauvolumen an Projekten in Planung von rund CHF 1.38 Mrd. Die Pipeline mit Stockwerkeigentum umfasst ca. CHF 190 Mio. Die Umsetzung der Portfoliostrategie soll bis ins Jahr 2032 zu einem Portfoliowert von rund CHF 3 Mrd. sowie Mieteinnahmen von über CHF 100 Mio. führen.

Komfortable Finanz- und Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt per Jahresende CHF 1’773.7 Mio. Das darin enthaltene Eigenkapital von CHF 1’050.5 Mio. entspricht einer starken Eigenkapitalquote von 59.2%. Der Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie beträgt CHF 21.50. Im September 2025 platzierte Cham Swiss Properties ihre erste Anleihe über CHF 150 Mio. mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Coupon von 1.35%. Dies markierte den Start zum Aufbau eines gestaffelten Anleihenportfolios, das mittelfristig rund zwei Drittel des Fremdkapitals umfassen soll. Dank seiner Finanzkraft ist das Unternehmen in der Lage, die Portfoliostrategie bis 2032 ohne Kapitalerhöhung umzusetzen.

Bekenntnis zur Nachhaltigkeit

Nach der Definition der Nachhaltigkeitsstrategie im Frühsommer 2025 legt Cham Swiss Properties mit einem Nachhaltigkeitsbericht gemäss GRI-Standard bereits erstmals Rechenschaft über ihre Nachhaltigkeitsleistung und ihre Massnahmen zum Aufbau eines der nachhaltigsten Portfolios der Schweiz ab. Die im Rahmen der Berichterstattung offengelegte Auswertung der relevanten Umweltkennzahlen unterstreicht die Qualität des Portfolios: Cham Swiss Properties liegt sowohl bei der Energie- als auch bei der Treibhausgasintensität deutlich unter den Benchmarks der Real Estate Investment Data Association (REIDA) und den Vorgaben des Schweizer Klima- und Innovationsgesetzes (KIG).

Veränderungen im Verwaltungsrat

An der Generalversammlung vom 4. Mai 2026 werden sich Dr. Felix Thöni und Prof. Dr. Annelies Häcki Buhofer nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Der Verwaltungsrat dankt ihnen herzlich für ihr langjähriges erfolgreiches Wirken. Er wird der Generalversammlung die Zuwahl von Dr. Annelis Lüscher Hämmerli und von Urs Simeon als unabhängige Mitglieder vorschlagen.

Ausblick

Die wertschaffende Entwicklungsaktivität, die professionelle Bewirtschaftung des Immobilienportfolios und eine reibungslose Bautätigkeit sind auch im Jahr 2026 die operativen Prioritäten des Unternehmens. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung schätzen das Marktumfeld aufgrund der Leistungsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft, der Anziehungskraft der städtischen Zentren und des anhaltenden Tiefzinsumfelds weiterhin als attraktiv ein. Sie gehen daher von einer grundsätzlich intakten Nachfrage nach Wohn- und Arbeitsflächen in urbanen und modernen Liegenschaften aus und sehen Cham Swiss Properties gut positioniert.

Wichtigste Kennzahlen 01.01. – 31.12.2025 Erfolgsrechnung (in Mio. CHF) Ertrag aus Vermietung 22.4 Inkl. Mietertrag Ina Invest 01.01. – Fusion 26.3 Nettoergebnis aus Verkauf Promotionsliegenschaften 37.4 Betriebliches Ergebnis vor Neubewertung 43.3 Erfolg aus Neubewertung 132.0 Konzerngewinn 143.9 Bilanz (in Mio. CHF) 31.12.2025 Promotionsliegenschaften 20.8 Renditeliegenschaften 726.4 Entwicklungsliegenschaften 941.9 Finanzverbindlichkeiten 541.9 Eigenkapital 1’050.5 Eigenkapitalquote (in %) 59.2 NAV pro Aktie exkl. Minderheiten (in CHF) 21.50 LTV (in %) 31.4 Gewinn pro Aktie (in CHF) 3.35

Webcast zur Analysten- und Medienkonferenz

Heute findet um 10 Uhr eine Analysten-, Investoren- und Medienkonferenz zum Jahresergebnis 2025 statt. Die Präsentationen werden auf Deutsch gehalten. Unter folgendem Link können Sie am Webcast teilnehmen: ► Webcast Analysten- und Medienkonferenz

Kontakt für Investoren und Analysten

Daniel Grab, CFO

investors@champroperties.ch

+41 41 508 08 22

Kontakt für Medien

media@champroperties.ch

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Eines der hochwertigsten Immobilienportfolios der Schweiz

Cham Swiss Properties AG ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Cham (ZG). Sie entstand 2025 aus der Fusion der Ina Invest AG und der Cham Group AG. Das Unternehmen konzentriert sich auf die wertschaffende Entwicklung von attraktiven Lebens-und Arbeitsräumen an zentralen Lagen mit guter ÖV-Anbindung in der Schweiz. Ihr Immobilienportfolio beläuft sich auf rund CHF 1.7 Mrd. Über die kommenden Jahre wird Cham Swiss Properties ein hochwertiges, nachhaltiges und diversifiziertes Immobilienportfolio auf- und ausbauen. Nach Fertigstellung der derzeitigen Projekte wird sich die Portfoliogrösse der Gesellschaft auf schätzungsweise rund CHF 3 Mrd. ausweiten und jährlich über CHF 100 Mio. Mieteinnahmen generieren. Die Kompetenzen der rund 70 Mitarbeitenden der Cham Swiss Properties umfassen die gesamte Wertschöpfungskette des Immobilienzyklus. Cham Swiss Properties ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (CHAM, CH0524026959).

Weitere Informationen unter champroperties.ch.

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