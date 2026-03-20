Übernahmeangebot

Commerzbank: Gespräche mit Unicredit brauchen ein Konzept

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Die Commerzbank pocht im Ringen um eine Übernahme mit der Unicredit auf ein belastbares Konzept der italienischen Großbank als Voraussetzung für ‌Gespräche. "Wir brauchen eine Grundlage - ein Eckpunkte-Papier mit klaren Parametern", unterstrich Bettina Orlopp am Freitag in ⁠einer Video-Botschaft ⁠an die Mitarbeiter, deren Inhalt Reuters vorlag. "Parameter, die zeigen, wie so eine Transaktion aus Sicht der UniCredit gestaltet werden könnte, um für alle Stakeholder Wert zu schaffen", fügte ‌sie hinzu: "Erst dann ergeben Gespräche ‌Sinn." Aussagen von Unicredit-Chef Andrea Orcel, er habe ein freiwilliges Übernahmeangebot an die Commerzbank angekündigt, um ⁠einen Dialog zu beginnen, könne sie nicht nachvollziehen.

Die ‌Unicredit, die knapp 30 ⁠Prozent an dem Frankfurter Institut hält, hatte am Montag ein Übernahmeangebot für die Commerzbank in eigenen Aktien in Aussicht gestellt, ‌um die 30-Prozent-Hürde ⁠zu überspringen und die ⁠Commerzbank-Führung und die Bundesregierung zu Gesprächen zu bewegen. "Wir wollen die Pattsituation mit der Commerzbank durchbrechen", hatte Orcel dazu gesagt. Orlopp entgegnete nun: "Ich sage offen: Das ist für mich nur schwer nachvollziehbar."

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