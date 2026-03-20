Dax auf Erholungskurs - Leichter Ölpreisrückgang stützt

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Frankfurt, 20. ⁠Mrz (Reuters) - Der Dax ist zum Wochenschluss auf Erholungskurs gegangen. Der deutsche Leitindex rückte um 1,5 Prozent auf 23.176 Zähler vor. Am Donnerstag hatten ihn die Preisexplosion am Ölmarkt ‌und die Furcht vor steigenden Zinsen 2,8 Prozent ins Minus gedrückt. Börsianer rechneten angesichts des Nahost-Krieges allerdings weiter mit ⁠stark ⁠schwankenden Kursen. "Vor einem weiteren unberechenbaren Kriegswochenende dürfte die Risikobereitschaft der Anleger ziemlich begrenzt bleiben", prognostizierte Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Für etwas Erleichterung sorgten am Freitag die leichten Preisrückgänge beim Öl. Nordseeöl Brent und US-Öl WTI verbilligten ‌sich um gut zwei Prozent auf ‌106,57 beziehungsweise 94,06 Dollar je Fass. Führende europäische Länder und Japan boten an, sich den Bemühungen um eine sichere Durchfahrt ⁠für Schiffe durch die Straße von Hormus anzuschließen. Die USA ‌stellten zudem eine baldige ⁠Aufhebung der Sanktionen für auf Tankern lagerndes iranisches Öl in Aussicht.

Zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählten Infineon und Heidelberg Materials mit einem Plus ‌von jeweils gut fünf Prozent. ⁠Im Kleinwerteindex SDax legten Elmos ⁠Semiconductor in der Spitze um 9,2 Prozent zu. Der Dortmunder Chiphersteller könnte Insidern zufolge demnächst den Besitzer wechseln.

Für deutliche Kursausschläge bei den Einzelwerten dürfte zum Wochenschluss der so genannte Hexensabbat sorgen. Zu diesem großen Verfallstermin werden an den Terminmärkten Optionen und Futures auf Aktien und Indizes fällig.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von ⁠Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 19.03.2025
Dax bricht auf tiefstes Niveau seit April 2025 ein - Immo-Aktien besonders schwachgestern, 16:51 Uhr · onvista
Dax bricht auf tiefstes Niveau seit April 2025 ein - Immo-Aktien besonders schwach
Dax Tagesrückblick 17.03.2026
Leitindex bleibt auf Erholungskurs – Gold fällt auf 5.000 Dollar17. März · onvista
Leitindex bleibt auf Erholungskurs – Gold fällt auf 5.000 Dollar
Dax Tagesrückblick 16.03.2026
Dax stabilisiert sich - Übernahmeangebot für Commerzbank16. März · onvista
Dax als Wort auf Chart
Chartzeit Marktbericht 15.03.2026
Trotz Woche zum Vergessen – wieso ich optimistisch bleibe15. März · onvista
Trotz Woche zum Vergessen – wieso ich optimistisch bleibe
Ölpreis gibt nach
Stabilisierungsversuch startet bei gefallenem Brent-Ölpreisheute, 05:38 Uhr · dpa-AFX
Stabilisierungsversuch startet bei gefallenem Brent-Ölpreis
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Markengestern, 11:03 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Bei Palantir bieten sich jetzt Chancen für Trader18. März · onvista
Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietet17. März · onvista
Alle Premium-News