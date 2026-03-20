Dax auf Erholungskurs - Leichter Ölpreisrückgang stützt

Frankfurt, 20. ⁠Mrz (Reuters) - Der Dax ist zum Wochenschluss auf Erholungskurs gegangen. Der deutsche Leitindex rückte um 1,5 Prozent auf 23.176 Zähler vor. Am Donnerstag hatten ihn die Preisexplosion am Ölmarkt ‌und die Furcht vor steigenden Zinsen 2,8 Prozent ins Minus gedrückt. Börsianer rechneten angesichts des Nahost-Krieges allerdings weiter mit ⁠stark ⁠schwankenden Kursen. "Vor einem weiteren unberechenbaren Kriegswochenende dürfte die Risikobereitschaft der Anleger ziemlich begrenzt bleiben", prognostizierte Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Für etwas Erleichterung sorgten am Freitag die leichten Preisrückgänge beim Öl. Nordseeöl Brent und US-Öl WTI verbilligten ‌sich um gut zwei Prozent auf ‌106,57 beziehungsweise 94,06 Dollar je Fass. Führende europäische Länder und Japan boten an, sich den Bemühungen um eine sichere Durchfahrt ⁠für Schiffe durch die Straße von Hormus anzuschließen. Die USA ‌stellten zudem eine baldige ⁠Aufhebung der Sanktionen für auf Tankern lagerndes iranisches Öl in Aussicht.

Zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählten Infineon und Heidelberg Materials mit einem Plus ‌von jeweils gut fünf Prozent. ⁠Im Kleinwerteindex SDax legten Elmos ⁠Semiconductor in der Spitze um 9,2 Prozent zu. Der Dortmunder Chiphersteller könnte Insidern zufolge demnächst den Besitzer wechseln.

Für deutliche Kursausschläge bei den Einzelwerten dürfte zum Wochenschluss der so genannte Hexensabbat sorgen. Zu diesem großen Verfallstermin werden an den Terminmärkten Optionen und Futures auf Aktien und Indizes fällig.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von ⁠Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)