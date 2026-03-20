Dax beendet schwache Woche mit weiterem Kursrutsch

Die Furcht vor einer weiteren Eskalation des Iran-Krieges hat den deutschen Aktienmarkt am Ende einer ohnehin sehr schwachen Woche weiter deutlich belastet. Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, dass das US-Verteidigungsministerium drei Kriegsschiffe und Tausende weiterer Marineinfanteristen in den Nahen Osten entsendet.

Die Nachricht trieb die Renditen am Anleihenmarkt in die Höhe, was entsprechend die Aktienkurse belastete. Hohe Marktrenditen machen festverzinsliche Anleihen im Vergleich zu Aktien attraktiver.

Der Leitindex Dax geriet deswegen nach einem durchwachsenen Handelsstart am Nachmittag deutlich unter Druck und verlor am Ende gut zwei Prozent auf 22.380 Punkte. Damit rangiert er auf dem Niveau von Ende April 2025. Die Kursschwankungen zum Wochenschluss brachten Händler auch mit dem sogenannten großen Verfallstag in Verbindung. An diesem Freitag liefen an den Termin- und Derivatebörsen Futures und Optionen auf Aktienindizes aus.

Auf Wochensicht hat der Dax damit 4,55 Prozent eingebüßt. Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar beläuft sich das Dax-Minus auf mehr als 11 Prozent. Die Hoffnung auf eine nachhaltige Entspannung des Nahostkonflikts bleibe brüchig und stehe weiterhin auf tönernen Füßen, schrieb Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor am Freitag 2,21 Prozent auf 27.796 Zähler.

Elmos profitiert von Spekulationen - SAP leidet weiterhin

Unter den Einzelwerten legte Elmos bis zum Abend nach Übernahmespekulationen um 8,5 Prozent zu. Am Vorabend hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass Elmos die Investmentbank Morgan Stanley mit der Suche nach einem potenziellen Käufer beauftragt hat. Das Unternehmen führe erste Gespräche mit möglichen Interessenten, darunter weltweit tätige Halbleiterunternehmen. Elmos und Morgan Stanley wollten die Informationen nicht kommentieren. Elmos ist an der Börse rund 2,5 Milliarden Euro wert.

Für die Anteilsscheine von SAP ging es um rund vier Prozent abwärts. Seit dem Iran-Krieg verloren sie in drei Wochen mit 10 Prozent etwa so viel wie der Dax. Sie brachten allerdings schon davor eine Hypothek mit, und sind so mit einem Verlust von gut einem Viertel schwächster Dax-Wert im laufenden Jahr. Der europäische Softwaresektor leidet im bisherigen Jahresverlauf enorm unter Verdrängungssorgen durch Künstliche Intelligenz.

In den USA gab es einen heftigen Kurssturz. Die Aktien von Super Micro Computer verloren 27 Prozent an Wert. Die USA haben einen Mitgründer des Rechenzentren-Ausstatters angeklagt wegen des Verdachts, dass illegal Server mit Nvidia -Chips nach China geliefert wurden - und dies im Milliardenwert. Der Angeklagte und weitere Mitarbeiter sollen die KI-Technologie über ein Unternehmen in Südostasien transferiert haben.

Bechtle mit erneutem Kurseinbruch

Nachdem vorsichtige Signale von Bechtle die Aktien bereits im Februar auf Talfahrt geschickt hatten, hat sich der Kursrutsch am Freitag nach dem konkreten Ausblick beschleunigt. Die Papiere des IT-Dienstleisters fielen um 14 Prozent ab auf 25,76 Euro. Erst auf dem tiefsten Niveau seit sieben Jahren fanden sich wieder zaghafte Käufer im Bereich der einfachen Durchschnittslinie der vergangenen 200 Monate - einem extrem langfristigen Trendbarometer. Da hatten die Aktien seit den Geschäftszahlen im Februar insgesamt über 40 Prozent verloren.

Im Februar hatte Bechtle die Anleger darauf eingestellt, dass die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen herausfordernd bleiben. Was nun an Zielvorgaben folgte, fiel einem Börsianer zufolge ernüchternd aus. Die Neckersulmer erklären ihre Vorsicht vor allem mit der kritischen Versorgungslage bei Speicherchips. Aktuell sei es wegen der Liefersituation und der Preisentwicklung auf dem Markt von Speicherchips seriös, keine konkreten Szenarien für den Jahresverlauf zu machen, erklärte Konzernchef Thomas Olemotz.

"Wir haben uns entschieden, vorbehaltlos mit offenen Karten zu spielen", sagte er. Derzeit gebe es täglich und nächtlich Gespräche mit allen Herstellern rund um Lieferzeiten, Mengen und Preise. Bechtle sei aktuell zwar "grosso modo" lieferfähig, die Preise für Speicherchips allerdings seien in den vergangenen Wochen sprunghaft gestiegen. Zudem verlängerten sich die zugesagten Lieferzeiten zusehends. Die Prognose will das Management daher in kürzeren zeitlichen Abständen überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Zur Jahresmitte ist laut Olemotz mit mehr Klarheit zu rechnen.

Edelmetalle korrigieren weiter

Nachdem der Goldpreis zu Beginn der Woche stagnierte, stürzte er gegen Ende der Woche wieder ab. Am Freitag verzeichnete der Preis ein Minus von 1,5 Prozent auf 4.573 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Zu Beginn der Woche lag der Preis noch bei bei etwa 5.000 Dollar. Diese Marke rückt jetzt in weite Ferne. Eigentlich gilt das Edelmetall als Krisenwährung. Die Aussicht auf einen Inflationsschub lastet jedoch auf dem zinslosen Gold, wie auch auf Silber.

Noch stärker fiel der Ausverkauf bei Silber aus. Der Silberpreis sank am Freitag um 4,3 Prozent auf 69,8 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Auf Wochensicht verlor das Edelmetall rund 17 Prozent.

(mit Material von dpa-AFX)