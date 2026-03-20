Dax dürfte höher starten - Öl etwas billiger

Frankfurt, 20. ⁠Mrz (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Der eskalierende Nahost-Krieg hatte die Börsen am Donnerstag stark belastet. Der Dax rutschte unter die Marke von 23.000 Punkten und fiel um 2,8 Prozent auf 22.839 Punkte. Angesichts ‌der heraufziehenden Inflationsgefahr wird im EZB-Rat laut Insidern eine baldige Zinserhöhung ins Auge gefasst. Auch die Wall Street schloss im Minus.

Am Ölmarkt entspannte sich die ⁠Lage etwas, nachdem ⁠führende europäische Länder und Japan anboten, sich den Bemühungen um eine sichere Durchfahrt für Schiffe durch die Straße von Hormus anzuschließen. Nordseeöl Brent und US-Öl WTI verbilligten sich um gut zwei Prozent auf 106,57 beziehungsweise 94,06 Dollar je Fass. Am Donnerstag hatte Brent zeitweise noch bei rund 119 Dollar je Barrel ‌notiert. Die Furcht vor langanhaltenden Versorgungsengpässen durch den Nahost-Krieg ‌hat die Preise seit Beginn des Kriegs in Nahost vor knapp drei Wochen deutlich in die Höhe schnellen lassen.

In China stand die Zentralbank im Fokus. Sie hat die wichtigen Kreditzinsen ⁠den zehnten Monat in Folge unverändert gelassen. Der Schritt entsprach den Markterwartungen.

Am Freitag ‌ist zudem großer Verfall: Am sogenannten Hexensabbat ⁠werden an den Terminmärkten Optionen und Futures auf Aktien und Indizes fällig. An diesem dreifachen Verfallstermin kommt es häufig zu scheinbar unerklärlichen Kursverwerfungen - weshalb Börsianer auf das Bild tanzender Hexen zurückgreifen. "Vor dem Iran-Krieg waren viele institutionelle ‌Investoren abgesichert und hatten lediglich mit ⁠einer ein paar Tage dauernden militärischen ⁠Eskalation gerechnet", sagte Andreas Lipkow, Marktanalyst bei CMC Markets. "Nun sind die Auswirkungen wesentlich dramatischer und der Konflikt verlagert sich auf die globale konjunkturelle Ebene."

Auf der Unternehmensseite feiert der Rüstungszulieferer Vincorion sein Debüt an der Frankfurter Börse. Die Papiere wurden zu einem Festpreis von 17 Euro ausgegeben, womit das Unternehmen aus Wedel bei Hamburg auf eine Bewertung von rund 850 Millionen Euro kommt.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 22.839,56

EuroStoxx50 5.613,83

EuroStoxx50-Future 5.616,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 46.021,43 -0,4%

Nasdaq

S&P 500 6.606,49 -0,3%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung ⁠in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei Kein Handel

Shanghai 3.985,97 -0,5%

Hang Seng 25.305,18 -0,8%

(Bericht von Anika Ross, Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)