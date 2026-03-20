Dax-Erholung am Morgen wird erneut abverkauft

Dax-Widerstand 23.400 23.500 Dax-Unterstützung 22.700 22.500

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte sich gestern im späten Handel stabilisieren und brachte eine Erholungsbewegung zurück über 23.000 Punkte. Diese Erholungswelle setzte sich heute Morgen zunächst weiter fort. Der Index kletterte zurück über 23.150 Punkte in der ersten Handelsstunde, bevor die Verkäufer erneut übernahmen und den Dax nach unten schickten.

Dax-Ausblick:

Der Xetra-Dax schaffte es heute Vormittag gerade mal in den Bereich der Vortageshochs um 23.170 Punkte. Dieses Level ist nun der kurzfristig entscheidende Widerstand auf der Oberseite.

Unterhalb dieser Marke ist der Weg des geringsten Widerstands zunächst weiter südwärts Richtung 22.500 Punkte. Ein Anstieg über 23.170 Punkte würde etwas Entspannung bringen aus technischer Sicht, danach sieht es aber aktuell nicht aus. Daran dürfte auch der dreifache Verfallstermin an der Eurex heute Mittag wenig ändern. Ein schönes Wochenende allen Lesern!