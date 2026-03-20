Dax Chartanalyse 20.03.2026

Dax-Erholung am Morgen wird erneut abverkauft

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand23.40023.500
Dax-Unterstützung22.70022.500

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte sich gestern im späten Handel stabilisieren und brachte eine Erholungsbewegung zurück über 23.000 Punkte. Diese Erholungswelle setzte sich heute Morgen zunächst weiter fort. Der Index kletterte zurück über 23.150 Punkte in der ersten Handelsstunde, bevor die Verkäufer erneut übernahmen und den Dax nach unten schickten.

Dax-Ausblick: 

Der Xetra-Dax schaffte es heute Vormittag gerade mal in den Bereich der Vortageshochs um 23.170 Punkte. Dieses Level ist nun der kurzfristig entscheidende Widerstand auf der Oberseite.

Unterhalb dieser Marke ist der Weg des geringsten Widerstands zunächst weiter südwärts Richtung 22.500 Punkte. Ein Anstieg über 23.170 Punkte würde etwas Entspannung bringen aus technischer Sicht, danach sieht es aber aktuell nicht aus. Daran dürfte auch der dreifache Verfallstermin an der Eurex heute Mittag wenig ändern. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY66KM) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 20.03.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 20.596,16 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU8V52) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 20.03.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 25.137,42 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

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