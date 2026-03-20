Deutsche Anleihen: Zur Kasse gefallen - Umlaufrendite bei 2,96 Prozent

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag gefallen. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,93 Prozent am Vortag auf 2,96 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Unter den Bundeswertpapieren gab es 67 Verlierer mit Abschlägen von bis zu 0,72 Prozentpunkten. Dem standen 13 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,23 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen im Wert von 0,2 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex fiel um 0,26 Prozent auf 123,24 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jsl/jkr/stk

Das könnte dich auch interessieren

Geldpolitik
Nach dem US-Zinsentscheid: Augen auf EZB gerichtetgestern, 05:35 Uhr · dpa-AFX
Nach dem US-Zinsentscheid: Augen auf EZB gerichtet
Deutsche Anleihen:
Kursverluste wegen Inflationssorgenheute, 09:43 Uhr · dpa-AFX
Kursverluste wegen Inflationssorgen
Fed belässt Leitzinsen
Das sagen Ökonomen zum US-Zinsentscheid18. März · dpa-AFX
Das Gebäude der US-Notenbank Federal Reserve
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Markengestern, 11:03 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Bei Palantir bieten sich jetzt Chancen für Trader18. März · onvista
Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietet17. März · onvista
Alle Premium-News