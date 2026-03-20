Deutsche Anleihen: Zur Kasse gefallen - Umlaufrendite bei 2,96 Prozent
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag gefallen. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,93 Prozent am Vortag auf 2,96 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.
Unter den Bundeswertpapieren gab es 67 Verlierer mit Abschlägen von bis zu 0,72 Prozentpunkten. Dem standen 13 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,23 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen im Wert von 0,2 Millionen Euro.
Der Rentenindex Rex fiel um 0,26 Prozent auf 123,24 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jsl/jkr/stk
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