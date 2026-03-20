Devisen: Eurokurs sinkt leicht zum US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1573 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Am Donnerstag hatten Spekulationen auf eine mögliche Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) wegen der zuletzt deutlich gestiegenen Öl- und Gaspreise im Zuge des Iran-Kriegs den Euro mehr als einen Cent nach oben getrieben.

Äußerungen von Ratsmitgliedern der EZB, die auf eine mögliche Zinserhöhung auf der nächsten Zinssitzung im April hingedeutet haben, konnten dem Euro am Morgen keinen weiteren Auftrieb verleihen. Die mittelfristigen Inflationsaussichten könnten sich verschlechtern und die Inflationserwartungen nachhaltig steigen, sagte Bundesbankpräsident und EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel der Nachrichtenagentur Bloomberg. Er fügte hinzu, dass "zuverlässigere Daten hierzu voraussichtlich bereits bei der nächsten Sitzung des EZB-Rats in sechs Wochen vorliegen werden".

Die EZB werde die Entwicklungen aufmerksam beobachten und sich "dann in den nächsten Sitzungen - die nächste findet bereits im April statt - mit den notwendigen geldpolitischen Maßnahmen befassen", sagte das lettische Ratsmitglied Martins Kazaks. Er hob aber auch hervor, dass die Lage derzeit noch zu unklar sei.

Nach der Zinsentscheidung am Donnerstag habe die EZB zwar auf Risiken durch höhere Energiepreise hingewiesen, heißt es in einer Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen. Allerdings "scheint bei den Notenbankern die Einschätzung vorzuherrschen, wonach die Entwicklungen im Nahen Osten und an den Rohstoffmärkten zunächst abgewartet werden müssen"./jkr/jha/