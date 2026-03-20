Commerzbank kaufen? Wo investieren? Iran-Krieg noch Thema?

Commerzbank: Ist die Aktie wegen des Übernahme-Angebots der Unicredit ein Kauf?

Der Fall Commerzbank hat zwei Dimensionen. Eine sehr kurzfristige, mit dem bekannten Angebot von Unicredit, und eine sehr weite, wie die Commerzbank in den Unicredit-Konzern eingegliedert wird. Im ersten Fall liegen die Konditionen fest, im zweiten Fall geht es um deutlich mehr. Das aber wird erst zum Jahresende ein neues Thema werden. Wer einen langen Atem hat, kann dem vorgreifen. Die Kursziele liegen dann deutlich über 40 Euro.

Wo würden Sie aktuell noch investieren und wo nicht?

Alle Qualitätsaktien, insbesondere der Tech-Szene, haben deutlich korrigiert. Mindestens 25 Prozent sind nötig, um neu zu investieren. Besser sind bis 50 Prozent, also eine Halbierung, nachdem alle Ergebnisse und Perspektiven in den letzten Wochen vorgelegt worden sind.

Zu Topkursen zu investieren, ist dagegen zu gefährlich. Hier drohen technische Rückschläge. Die absoluten Topkurse der großen Techs wird es vorerst nicht wieder geben. Alles zusammen reicht aus, das Portfolio sorgfältig nach diesem Prinzip schrittweise auszubauen.

Ist der Iran-Krieg noch ein Thema am Markt?

Der Iran-Krieg hat mehrere Phasen. Die militärischen Aktionen sind weitgehend erledigt. Reste bleiben offen. Das offizielle Ende ist eine notwendige Kapitulation. Die zweite Phase beinhaltet das Öl. Sowohl für den Verkehr (Hormus) als auch für den Zugriff auf das gesamte Iran-Öl (Insel Kharg). Noch nicht geklärt ist die Beseitigung des Mullah-Regimes, was ausschließlich ein iranisches Thema ist und noch einige Zeit dauern kann. Es berührt jedoch nicht die geopolitische Situation oder ökonomische Konsequenzen.

Einzig der Ölpreis bleibt vorerst sehr volatil. Die scharfen Korrekturen von rund zehn bis zwölf Prozent in den bekannten Indizes haben das Gesamtrisiko gut eingepreist. Der neue Aufschwung benötigt jedoch Zeit. Er verläuft in kleinen Schritten.