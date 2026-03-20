Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung 2026 der Amagvik AG



20.03.2026 / 06:45 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG

St. Gallen, 20. März 2026



Sehr geehrte Damen und Herren Im Anhang finden Sie zu Ihrer Information eine Kopie der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Amagvik AG am 21. April 2026. GV Einladung Amagvik AG (PDF)

Kontakt Joelkis Rosario Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen T +41 71 388 76 01 info@amagvik.ch

Amagvik AGwww.amagvik.chDie Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705.

Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Amagvik AG Chamerstrasse 172 6300 Zug Schweiz Telefon: +41 41 749 40 76 E-Mail: info@amagvik.ch ISIN: CH1307959705 Valorennummer: 130795970 Börsen: BX Berne eXchange EQS News ID: 2294322

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2294322 20.03.2026 CET/CEST