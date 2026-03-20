Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung 2026 der Amagvik AG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung 2026 der Amagvik AG

20.03.2026 / 06:45 CET/CEST

MEDIENMITTEILUNG

St. Gallen, 20. März 2026

Sehr geehrte Damen und Herren Im Anhang finden Sie zu Ihrer Information eine Kopie der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Amagvik AG am 21. April 2026. GV Einladung Amagvik AG (PDF)

Kontakt Joelkis Rosario Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen T +41 71 388 76 01 info@amagvik.ch

Amagvik AGwww.amagvik.chDie Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705.

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Amagvik AG
Chamerstrasse 172
6300 Zug
Schweiz
Telefon:+41 41 749 40 76
E-Mail:info@amagvik.ch
ISIN:CH1307959705
Valorennummer:130795970
Börsen:BX Berne eXchange
EQS News ID:2294322
Ende der MitteilungEQS News-Service

2294322 20.03.2026 CET/CEST

Das könnte dich auch interessieren

Aktien, Anleihen, Gold
Warum heute einfach alles fälltgestern, 13:00 Uhr · onvista
Ein Händler analysiert Marktdaten.
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Markengestern, 11:03 Uhr · onvista
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Marken
Dax Tagesrückblick 19.03.2025
Dax bricht auf tiefstes Niveau seit April 2025 ein - Immo-Aktien besonders schwachgestern, 16:51 Uhr · onvista
Dax bricht auf tiefstes Niveau seit April 2025 ein - Immo-Aktien besonders schwach
Trading-Impuls
Bei Palantir bieten sich jetzt Chancen für Trader18. März · onvista
Firmenlogo
Börse am Morgen 19.03.2026
Dax fällt unter 23.000-Punkte-Marke - Vonovia gibt zehn Prozent nachgestern, 09:03 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Markengestern, 11:03 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Bei Palantir bieten sich jetzt Chancen für Trader18. März · onvista
Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietet17. März · onvista
Alle Premium-News