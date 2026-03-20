Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung 2026 der Amagvik AG
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Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung 2026 der Amagvik AG
20.03.2026 / 06:45 CET/CEST
MEDIENMITTEILUNG
St. Gallen, 20. März 2026
Sehr geehrte Damen und Herren Im Anhang finden Sie zu Ihrer Information eine Kopie der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Amagvik AG am 21. April 2026. GV Einladung Amagvik AG (PDF)
Kontakt Joelkis Rosario Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen T +41 71 388 76 01 info@amagvik.ch
Amagvik AGwww.amagvik.chDie Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705.
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