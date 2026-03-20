EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

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ams-OSRAM AG: ams OSRAM veröffentlicht Geschäftsbericht 2025



20.03.2026 / 07:15 CET/CEST

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ams OSRAM veröffentlicht Geschäftsbericht 2025



Premstätten, Österreich und München, Deutschland (20. März 2026) – ams OSRAM (SIX: AMS) veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

ams OSRAM hat den Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht. Der Bericht enthält einen Nachhaltigkeitsbericht, der freiwillig unter Anwendung ausgewählter European Sustainability Reporting Standards (ESRS) erstellt wurde.

Der Geschäftsbericht 2025 steht ab sofort auf der Webseite des Unternehmens zum Download bereit.

Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen. Als Spezialist für Digital Photonics verbinden wir Ingenieurskunst mit modernster globaler Fertigung, um unseren Kunden das breiteste Portfolio an digitalen Licht- und Sensortechnologien zu bieten.



„Sense the power of light“ – unser Erfolg basiert von jeher auf dem tiefen Verständnis des Potenzials von Licht. Seit 120 Jahren entwickeln wir Innovationen, die Märkte bewegen: vom Auto über die industrielle Fertigung bis hin zu Medizin- und Consumer‑Elektronik. Im Jubiläumsjahr der Marke OSRAM arbeiten rund 18.500 Mitarbeitende weltweit an wegweisenden Lösungen entlang gesellschaftlicher Megatrends wie intelligente Mobilität, Künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Smart Health und Robotik. Das spiegelt sich in rund 12.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2025 einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).



Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com



ams und OSRAM sind eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

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