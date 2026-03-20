EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftsergebnisse 2025

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H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftsergebnisse 2025



20.03.2026 / 14:49 CET/CEST

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Insiderinformation gem. Art 17 MAR



H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftsergebnisse 2025

Vorläufiges operatives Ergebnis (EBITDA) übertrifft mit EUR 83,8 Mio. letzte Prognose, Vorjahresergebnis wird hingegen nicht erreicht

Sonderabschreibungen belasten übrige Ergebnisebenen

Leichte Anpassungen einzelner Vorjahreswerte

Salzbergen, 20. März 2026. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz H&R KGaA; DE000A2E4T77) hat im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Berechnungen mit EUR 83,8 Mio. ein solides operatives Ergebnis (EBITDA - Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstigen Finanzierungserträgen und –aufwendungen sowie Abschreibungen und Wertminderungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) erreicht. Das Vorjahresergebnis hingegen wurde verfehlt (2024: EUR 94,7 Mio. [im Vorjahr berichtet: EUR 94,8 Mio.]). Impairments im Segment Refining führten zudem zu einem deutlichen Anstieg der Abschreibungen auf Konzernebene um EUR 35,7 Mio. auf EUR 98,3 Mio., die entsprechend auf die übrigen Ergebnisebenen durchgriffen. So betrug das EBIT EUR -14,4 Mio. (2024: EUR 31,9 Mio.), das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag bei EUR -24,4 Mio. (2024: EUR 20,3 Mio. [berichtet im Vorjahr: EUR 20,7 Mio.]). Unter dem Strich entfiel auf das Konzernergebnis der Aktionäre ein Fehlbetrag von EUR -38,8 Mio. (2024: Überschuss EUR 10,4 Mio. [berichtet im Vorjahr: EUR 10,6 Mio.]). Die Vorjahresanpassungen basieren auf Korrekturen hinsichtlich der Bewertung von Pensionsrückstellungen. Erzielt wurden zudem Umsätze in Höhe von EUR 1.242,2 Mio. Diese waren damit 7,2 % geringer als im vergangenen Jahr (2024: EUR 1.338,2 Mio.).

2025 war für die Gesellschaft vor allem durch eine insgesamt verhaltene Grundstimmung geprägt. Nach einem optimistischen Jahresstart sorgten erneute Verwerfungen in der transatlantischen Handels- und Bündnispolitik für zunehmende Unsicherheit in unseren Abnehmerindustrien. Auf Bundesebene blieben klar wirksame Impulse für eine Stärkung der Wirtschaft nach der Bundestagswahl aus, und stützten so bis in den Sommer hinein eine lediglich verhaltene Nachfrage- und Preissituation. Mehr Dynamik brachte erst die zweite Jahreshälfte, die vor allem mit einem unterjährig verhältnismäßig starken Schlussquartal 2025 für ein Übertreffen unserer Mindesterwartungen für 2025 von EUR 77,0 Mio. sorgte. Zu dem Gesamtjahres-EBITDA trug das Q4/2025 ein operatives Ergebnis von EUR 23,4 Mio. bei (Q4/2024: EUR 28,9 Mio.). Allerdings wirkten sich die in Folge der Impairments höheren Abschreibungen bestimmend auf die weiteren Ergebnisse aus: So lagen EBIT und EBT im vierten Quartal bei EUR -30,8 Mio. und EUR -31,9 Mio. (Q4/2024: EUR 11,3 Mio. bzw. EUR 9,2 Mio. [im Vorjahr berichtet: EUR 9,6 Mio.]). Damit resultiert auch der oben für das Gesamtjahr ausgewiesene Konzernfehlbetrag fast vollständig aus dem Konzernergebnis der Aktionäre für das Q4/2025 von EUR -38,4 Mio. Auf Quartalssicht erlöste das Unternehmen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 14,2 % geringere Umsätze von EUR 278,5 Mio. (Q4/2024: EUR 324,6 Mio.).

Auf Gesamtjahressicht verbesserte sich der operative Cashflow auf EUR 92,1 Mio. (2024: EUR 70,2 Mio.), der Free Cashflow schloss positiv und gestärkt bei EUR 35,4 Mio. (2024: EUR 15,8 Mio.). Die Bilanzsumme lag zum Ende des Geschäftsjahres 2025 bei EUR 916,2 Mio. (31.12.2024: EUR 1.017,7 Mio. [berichtet im Vorjahr: 1.014,8 Mio.]). Das Eigenkapital zum Bilanzstichtag betrug EUR 416,1 Mio. (31.12.2024: EUR 463,4 Mio. [berichtet im Vorjahr: EUR 468,6 Mio.], es quotiert bei 45,4 % (31.12.2024: 45,5 % [im Vorjahr berichtet: 46,2 %].

Für eine vollständige Darstellung der Geschäftsentwicklung inklusive der Segmentberichterstattung und des Jahresabschlusses verweist die H&R KGaA auf die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 am 31. März 2026.

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H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser

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Die H&R GmbH & Co. KGaA:

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R GmbH & Co. KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Basis fossiler, biobasierter, synthetisierter und recycelter Kohlenwasserstoffe und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:

Diese Insiderinformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Insiderinformation gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

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