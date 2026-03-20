EQS-Adhoc: WashTec AG: Bekanntgabe des Dividendenvorschlags

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EQS-Ad-hoc: WashTec AG / Schlagwort(e): Dividenden
WashTec AG: Bekanntgabe des Dividendenvorschlags

20.03.2026 / 10:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Vorstand und Aufsichtsrat der WashTec AG werden der am 12. Mai 2026 stattfindenden Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 in Fortsetzung der attraktiven Dividendenpolitik eine Dividende in Höhe von € 2,50 je dividendenberechtigter Stückaktie vorschlagen.

Kontakt:

WashTec AG

Andreas Pabst, CFO

Argonstraße 7

86153 Augsburg

Tel.: +49 (0)821 - 5584 - 5555

Fax: +49 (0)821 - 55 84 - 1135

Ende der Insiderinformation

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:WashTec AG
Argonstraße 7
86153 Augsburg
Deutschland
Telefon:+49 (0)821 / 55 84-0
Fax:+49 (0)821 / 55 84 - 1135
E-Mail:washtec@washtec.de
Internet:www.washtec.de
ISIN:DE0007507501
WKN:750750
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2295186
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