EQS-Adhoc: ZhongDe Waste Technology AG: Aussetzung des Widerrufs der Zulassung der Aktien der ZhongDe Waste Technology AG zum Handel im regulierten Markt (General Standard)

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ZhongDe Waste Technology AG: Aussetzung des Widerrufs der Zulassung der Aktien der ZhongDe Waste Technology AG zum Handel im regulierten Markt (General Standard)



20.03.2026 / 17:47 CET/CEST

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Aussetzung des Widerrufs der Zulassung der Aktien der ZhongDe Waste Technology AG zum Handel im regulierten Markt (General Standard)



Frankfurt am Main, 20. März 2026 – Nach einem Austausch zwischen der ZhongDe Waste Technology AG, Frankfurt am Main, („Gesellschaft“) und der Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse teilte die Frankfurter Wertpapierbörse der Gesellschaft mit, dass sie den Widerruf der Zulassung der Inhaberaktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt (General Standard) gemäß § 39 Abs. 1 BörsG in Verbindung mit § 47 BörsO bis auf Weiteres aussetzen wird. Daher bleibt die Zulassung der Inhaberaktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse bis auf Weiteres bestehen. Infolgedessen wird die Gesellschaft prüfen, ob sie gegen die ursprüngliche Entscheidung der Frankfurter Wertpapierbörse, die Zulassung zu widerrufen, Rechtsmittel einlegen wird.



Die Gesellschaft wird der Frankfurter Wertpapierbörse einen verbindlichen Zeitplan zur kurzfristigen Erfüllung sämtlicher aus der Zulassung resultierender Finanzberichterstattungspflichten vorlegen, insbesondere zur Veröffentlichung der ausstehenden Finanzberichte. Die Gesellschaft wird weiterhin uneingeschränkt mit den Abschlussprüfern zusammenarbeiten.





Kontakt:

ZhongDe Waste Technology AG

Ying Sun

Investor Relations

Barckhausstrasse 1

60325 Frankfurt

Tel.: +49 (0) 69 2475689 - 630

Fax: +49 (0) 69 2475689 - 499

Email: ying.sun@zhongde-ag.de





Genehmigt von CEO Zefeng Chen

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Sprache: Deutsch Unternehmen: ZhongDe Waste Technology AG Barckhausstraße 1 60325 Frankfurt Deutschland Telefon: + 49 69 50956 5656 Fax: + 49 69 50956 5520 Internet: www.zhongde-ag.de ISIN: DE000ZDWT018 WKN: ZDWT01 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2295426

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