EQS-AFR: MBB SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MBB SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

MBB SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



20.03.2026 / 15:52 CET/CEST

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Hiermit gibt die MBB SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.mbb.com/ir/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.mbb.com/en/investor-relations/financial-reports

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Sprache: Deutsch Unternehmen: MBB SE Kurfürstendamm 188 10707 Berlin Deutschland Internet: www.mbb.com

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