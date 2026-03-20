EQS-AFR: Siemens Healthineers AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Siemens Healthineers AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Siemens Healthineers AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

20.03.2026 / 16:32 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Siemens Healthineers AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/presentations-financial-publications

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://www.siemens-healthineers.com/investor-relations/presentations-financial-publications

20.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Siemens Healthineers AG
Siemensstr. 3
91301 Forchheim
Deutschland
Internet:https://www.siemens-healthineers.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2295412 20.03.2026 CET/CEST

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