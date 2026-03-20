EQS-AFR: Siemens Healthineers AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Siemens Healthineers AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Siemens Healthineers AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



20.03.2026 / 16:32 CET/CEST

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Hiermit gibt die Siemens Healthineers AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/presentations-financial-publications

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://www.siemens-healthineers.com/investor-relations/presentations-financial-publications

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Siemens Healthineers AG Siemensstr. 3 91301 Forchheim Deutschland Internet: https://www.siemens-healthineers.com

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