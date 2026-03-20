EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
E-Mobilität
Artikel teilen:

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

20.03.2026 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b), Abs.3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 1. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 17. März 2026 bis 19. März 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 715.895 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 17. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

RückkauftagAggregiertes Volumen
in Stück		Gewichteter Durchschnittskurs
17.03.2026536.45154,0307
18.03.2026111.56953,8149
19.03.202667.87552,0769

Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht: https://group.mercedes-benz.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/belegschaftsaktienprogramme/

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs erworbenen Aktien beläuft sich auf 715.895 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt ausschließlich über die Börse durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.

Stuttgart, 20. März 2026

Mercedes-Benz Group AG

20.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Deutschland
Internet:https://group.mercedes-benz.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2295280 20.03.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Mercedes-Benz
Daimler Truck

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Markengestern, 11:03 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Bei Palantir bieten sich jetzt Chancen für Trader18. März · onvista
Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietet17. März · onvista
Alle Premium-News