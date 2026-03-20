EQS-DD: Deutsche Bank AG: Gerlinde Siebert, Actual delivery of shares on 17 March 2026 resulting from compensation components granted in the years 2023, 2024 and 2025 that have become irrevocable ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.03.2026 / 11:00 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Gerlinde
|Nachname(n):
|Siebert
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Deutsche Bank AG
b) LEI
|7LTWFZYICNSX8D621K86
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005140008
b) Art des Geschäfts
|Actual delivery of shares on 17 March 2026 resulting from compensation components granted in the years 2023, 2024 and 2025 that have become irrevocable on 1 March 2026.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|27,2993 EUR
|4.928,34 EUR
|27,2993 EUR
|35.178,70 EUR
|27,2993 EUR
|8.403,82 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|27,2993 EUR
|48.510,86 EUR
e) Datum des Geschäfts
|17.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
20.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Bank AG
|Taunusanlage 12
|60325 Frankfurt a. M.
|Deutschland
|Internet:
|www.db.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103758 20.03.2026 CET/CEST
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