EQS-DD: Deutsche Bank AG: James von Moltke, Tatsächliche Lieferung von Aktien am 17. März 2026 aus in den Jahren 2019, 2020, 2022 und 2023 gewährten variablen Vergütungskomponenten, die am 1. ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.03.2026 / 11:00 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: James Nachname(n): von Moltke

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Bank AG

b) LEI

7LTWFZYICNSX8D621K86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005140008

b) Art des Geschäfts

Tatsächliche Lieferung von Aktien am 17. März 2026 aus in den Jahren 2019, 2020, 2022 und 2023 gewährten variablen Vergütungskomponenten, die am 1. März 2026 unverfallbar geworden sind.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 27,8359 EUR 606.535,63 EUR 27,8359 EUR 1.748.271,00 EUR 27,8359 EUR 449.982,91 EUR 27,8359 EUR 1.039.236,90 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 27,8359 EUR 3.844.026,4400 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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