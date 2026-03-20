EQS-DD: Deutsche Bank AG: Laura Padovani, Tatsächliche Lieferung von Aktien am 17. März 2026 aus in dem Jahr 2024 gewährten variablen Vergütungskomponenten, die am 1. März 2026 unverfallbar ...

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.03.2026 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Laura
Nachname(n):Padovani

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Bank AG

b) LEI

7LTWFZYICNSX8D621K86 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005140008

b) Art des Geschäfts

Tatsächliche Lieferung von Aktien am 17. März 2026 aus in dem Jahr 2024 gewährten variablen Vergütungskomponenten, die am 1. März 2026 unverfallbar geworden sind.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
27,2993 EUR28.473,17 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
27,2993 EUR28.473,17 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

20.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Deutschland
Internet:www.db.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

103754 20.03.2026 CET/CEST

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