EQS-DD: Deutsche Bank AG: Rebecca Short, Tatsächliche Lieferung von Aktien am 17. März 2026 aus in den Jahren 2020, 2021, 2022 und 2023 gewährten variablen Vergütungskomponenten, die am 1. ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.03.2026 / 11:00 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Rebecca
|Nachname(n):
|Short
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Deutsche Bank AG
b) LEI
|7LTWFZYICNSX8D621K86
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005140008
b) Art des Geschäfts
|Tatsächliche Lieferung von Aktien am 17. März 2026 aus in den Jahren 2020, 2021, 2022 und 2023 gewährten variablen Vergütungskomponenten, die am 1. März 2026 unverfallbar geworden sind.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|27,2993 EUR
|52.209,37 EUR
|27,2993 EUR
|81.750,21 EUR
|27,2993 EUR
|296.962,88 EUR
|27,2993 EUR
|960.686,66 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|27,2993 EUR
|1.391.609,12 EUR
e) Datum des Geschäfts
|17.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Bank AG
|Taunusanlage 12
|60325 Frankfurt a. M.
|Deutschland
|Internet:
|www.db.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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