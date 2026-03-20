EQS-DD: Deutsche Bank AG: Serene Chen, Tatsächliche Lieferung von Aktien am 17. März 2026 aus in den Jahren 2021, 2022, 2023 und 2024 gewährten variablen Vergütungskomponenten, die am 1. ...

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.03.2026 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Serene
Nachname(n): Chen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Alexander
Nachname(n): von zur Muehlen
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Deutsche Bank AG

b) LEI
7LTWFZYICNSX8D621K86 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005140008

b) Art des Geschäfts
Tatsächliche Lieferung von Aktien am 17. März 2026 aus in den Jahren 2021, 2022, 2023 und 2024 gewährten variablen Vergütungskomponenten, die am 1. März 2026 unverfallbar geworden sind.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
27,8359 EUR 506.135,72 EUR
27,8359 EUR 368.101,38 EUR
27,8359 EUR 569.273,94 EUR
27,8359 EUR 502.830,76 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
27,8359 EUR 1.946.341,80 EUR

e) Datum des Geschäfts
17.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


20.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Deutschland
Internet: www.db.com

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103764  20.03.2026 CET/CEST

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