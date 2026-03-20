EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Sara Hennicken, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.03.2026 / 09:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Sara
Nachname(n):Hennicken

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Berichtigung

Entgegen der bisherigen Meldung erfolgte die Transaktion nicht in einer sondern in 4 Tranchen. Die Einzeltransaktionen werden hier nun ebenfalls mitgeteilt.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Fresenius SE & Co. KGaA

b) LEI

XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005785604

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
46,53 EUR11.632,50 EUR
46,54 EUR42.444,48 EUR
46,55 EUR41.429,50 EUR
46,55 EUR4.422,25 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
46,5434 EUR99.928,7300 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

20.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Deutschland
Internet:www.fresenius.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

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