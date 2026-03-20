EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Sara Hennicken, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.03.2026 / 09:22 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Sara Nachname(n): Hennicken

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Berichtigung

Entgegen der bisherigen Meldung erfolgte die Transaktion nicht in einer sondern in 4 Tranchen. Die Einzeltransaktionen werden hier nun ebenfalls mitgeteilt.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Fresenius SE & Co. KGaA

b) LEI

XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005785604

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 46,53 EUR 11.632,50 EUR 46,54 EUR 42.444,48 EUR 46,55 EUR 41.429,50 EUR 46,55 EUR 4.422,25 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 46,5434 EUR 99.928,7300 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Internet: www.fresenius.com

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