EQS-DD: FUCHS SE: Mathieu Boulandet, Mathieu Boulandet hat eine Bank im Rahmen einer Dauerorder beauftragt, marktschonend Vorzugsaktien der FUCHS SE zu erwerben. Der Erwerb erfolgt im Rahmen der ...

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.03.2026 / 11:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Mathieu
Nachname(n):Boulandet

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

FUCHS SE

b) LEI

529900SNF9E1P5ZO4P98 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A3E5D64

b) Art des Geschäfts

Mathieu Boulandet hat eine Bank im Rahmen einer Dauerorder beauftragt, marktschonend Vorzugsaktien der FUCHS SE zu erwerben. Der Erwerb erfolgt im Rahmen der Verpflichtung der Mitglieder des Vorstands, jeweils einen Teil der variablen Barvergütung in Vorzugsaktien der FUCHS SE zu investieren und mehrere Jahre zu halten. Die Ausführung der Dauerorder ist jeweils aufschiebend bedingt durch die Auszahlung des Betrags, für den Vorzugsaktien zu erwerben sind, durch die FUCHS SE. Die aufschiebende Bedingung ist nunmehr eingetreten, die Bank ist dementsprechend beauftragt, für bis zu EUR 109.775,00 marktschonend Vorzugsaktien der FUCHS SE bis zum 03. April 2026 zu erwerben.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

20.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

20.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:FUCHS SE
Einsteinstraße 11
68169 Mannheim
Deutschland
Internet:www.fuchs.com/gruppe
Ende der MitteilungEQS News-Service

103800 20.03.2026 CET/CEST

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