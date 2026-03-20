EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Christoph Günter, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.03.2026 / 14:37 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Christoph
|Nachname(n):
|Günter
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|President EMEA
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|SAF-HOLLAND SE
b) LEI
|222100QJQLUJHWREL058
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000SAFH001
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|16,36 EUR
|3.272,00 EUR
|16,36 EUR
|3.272,00 EUR
|16,40 EUR
|3.280,00 EUR
|16,40 EUR
|147,60 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|16,3737 EUR
|9.971,6000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|19.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SAF-HOLLAND SE
|Hauptstraße 26
|63856 Bessenbach
|Deutschland
|Internet:
|www.safholland.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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