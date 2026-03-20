EQS-News: CESI FEIERT 70 JAHRE INNOVATION IM DIENSTE DER ENERGIE

EQS-News: CESI / Schlagwort(e): Miscellaneous

CESI FEIERT 70 JAHRE INNOVATION IM DIENSTE DER ENERGIE



20.03.2026 / 11:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MAILAND, 20. März 2026 /PRNewswire/ -- Siebzig Jahre Industriegeschichte und technologische Innovation im Dienste des Energiesektors. Die CESI feierte heute ihr Jubiläum mit der Veranstaltung „Powering What's Next" in ihrem Hauptsitz in Mailand- eine Gelegenheit für Institutionen und Branchenführer, über die Meilensteine nachzudenken, die die Entwicklung des italienischen und globalen Energiesystems geprägt haben, und über die Herausforderungen zu diskutieren, die in der Zukunft liegen.

CESI 70th Anniversary Logo

Gegründet 1956, auf dem Höhepunkt des Wiederaufbaus nach dem Krieg, als Zentrum für angewandte Forschung zur Unterstützung der Elektrifizierung des Landes, hat CESI einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung, Sicherheit und Modernisierung der italienischen Energieinfrastruktur geleistet. Im Laufe der Jahrzehnte hat die Gruppe zusammen mit Betreibern und Institutionen an der Entwicklung von Stromnetzen, der Definition von technischen Standards und der Erprobung fortschrittlicher Technologien gearbeitet und so die großen Veränderungen des Elektrizitätssystems unterstützt, vom Anstieg des Energiebedarfs in der Nachkriegszeit bis zum heutigen Übergang zu zunehmend dekarbonisierten und vernetzten Systemen.

Heute ist CESI eine internationaleGruppe , die in mehr als 70 Ländern tätig ist, mit Fachkenntnissen, die von Engineering und strategischerBeratung bis zu fortschrittlichenTests von elektrischenKomponenten und Infrastruktur reichen. Die Gruppe ist auch einer der weltweit führenden Hersteller von hocheffizientenSolarzellen für Raumfahrtanwendungen, die in ihren MailänderLabors entwickelt und produziert und in zivilenSatelliten im Rahmen internationaler Programme eingesetzt werden. Ein Portfolio von Aktivitäten, das den Gründungsauftrag der CESI widerspiegelt: Kombination von technologischer Innovation und technischer Unabhängigkeit zur Unterstützung der Entwicklung des Energiesystems.

„Vor siebzig Jahren wurden wir gegründet, um das industrielle Wachstum Italiens zu unterstützen. Heute bringen wir das gleiche Fachwissen in die globale Energiewende ein", sagte der CEO Nicola Melchiotti. „Netzsicherheit, Dekarbonisierung, Elektrifizierung und Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur sind die entscheidenden Herausforderungen unserer Zeit. Unter CESI wenden wir uns an sie als unabhängiger und maßgeblicher Partner von Regierungen, Betreibern und Investoren und tragen so zur Entwicklung der Energiesysteme der Zukunft bei."

An der Veranstaltung nahmen führende Persönlichkeiten des italienischen Energiesektors teil, und die Diskussionen konzentrierten sich auf die wichtigsten Kräfte, die das Energiesystem umgestalten: Dekarbonisierung, Versorgungssicherheit , Entwicklung der Elektrizitätsinfrastruktur und technologische Innovation in einem sich rasch entwickelnden geopolitischen Umfeld.

"Unsere Geschichte zu feiern bedeutet, verantwortungsvoll in die Zukunft zu blicken", schlossMelchiotti. „Energie ist das Rückgrat der modernen Wirtschaft - und sie verändert die Welt nur, wenn sie funktioniert. Dies zu gewährleisten, ist seit siebzig Jahren die Aufgabe der CESI."

Kontakt: Davide Cospito, davide.cospito@cesi.it, +393371031347

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2938351/CESI_70.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cesi-feiert-70-jahre-innovation-im-dienste-der-energie-302719308.html

20.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2295240 20.03.2026 CET/CEST